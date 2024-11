Samsung Galaxy Z Flip FE potrebbe presentare un chip più potente del previsto

Da ormai diversi mesi si susseguono senza sosta i rumor e le indiscrezioni che inneggiano ad un possibile Samsung Galaxy Z Flip FE, la versione "entry-level" dello smartphone pieghevole della compagnia coreana che avrebbe come obiettivo l'aumento delle vendite della serie, che quest'anno non si sono rivelate particolarmente entusiasmanti. In particolare nel corso delle ultime ore, un nuovo rumor avrebbe indicato il chip montato all'interno di Samsung Galaxy Z Flip FE: scopriamolo insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy Z Flip FE: chip più potente del previsto? Secondo quanto riportato dall'informatore Jukanlosreve sul social network X, il futuro Samsung Galaxy Z Flip FE potrebbe presentare sotto il cofano il chip Exynos 2400. Se tale informazione dovesse rivelarsi vera, si tratterebbe di una situazione completamente inedita rispetto a quanto visto finora: il chip Exynos 2400 era infatti montato all'interno del recente Samsung Galaxy S24, portando dunque un processore da top di gamma su un pieghevole entry-level. Samsung Galaxy Z Flip FE Sulla base di questo, è dunque lecito domandarsi quali saranno i compromessi apportati da Samsung per ridurre il più possibile i costi di produzione (e dunque il prezzo di listino) del nuovo Samsung Galaxy Z Flip FE. I compromessi in questione potrebbero per esempio riguardare il display, la batteria o il modulo fotocamere, nonostante al momento non ne conosciamo le specifiche tecniche. L'informatore avrebbe inoltre aggiunto che Samsung Galaxy Z Flip7 potrebbe invece montare il chip Exynos 2500, rappresentando un importante salto in avanti rispetto al chip Snapdragon 8 Gen 3 di Samsung Galaxy Z Flip6.