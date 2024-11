Questi schermi microLED elastici di LG che si allungano del 50% fanno cose mai viste prima!

Come funzionano i microLED elastici di LG

Per i nuovi schermi flessibili di microLED da 40 micron, con riproduzione a colori e una definizione di 100 ppi, combinati con materiali derivati dalla tecnologia per le lenti a contatto e un sistema di cablaggio all'avanguardia. LG Display afferma che questi schermi possono resistere fino a 10.000 sollecitazioni meccaniche ripetute senza subire danni.

Le potenzialità di questa tecnologia sono enormi. Durante l'evento, LG Display ha mostrato esempi di interfacce utente futuristiche che sfruttano l'elasticità dello schermo per creare pulsanti fisici che si sollevano dalla superficie in risposta all'input dell'utente. Le capacità di questi display poi crescono velocemente, visto che la generazione precedente poteva allungarsi solo del 20%, mentre il primo display elastico e deformabile MicroLED di Samsung si allunga del 25%. E c'è persino un display OLED flessibile per la ricrescita dei capelli.

Il display elastico di LG

I display elastici di LG Display potrebbero rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Le applicazioni possibili spaziano dai dispositivi mobili pieghevoli di nuova generazione all'integrazione negli interni delle automobili, fino all'abbigliamento, come dimostrato da un prototipo di display integrato nella tuta dei vigili del fuoco.

Il display elastico può essere integrato negli elettrodomestici per far apparire tasti fisici solo quando servono

Questo progetto, frutto della collaborazione tra 19 aziende, università e centri di ricerca, è parte di un'iniziativa del governo sudcoreano per mantenere la leadership del paese nel settore dei display, contrastando la crescente competitività delle aziende cinesi.

