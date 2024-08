Il primo display elastico e deformabile MicroLED di Samsung si allunga del 25%

Samsung continua a spingere i limiti della tecnologia dei display. Durante l'IMID 2024 (International Meeting on Information Display), in Corea, l'azienda ha svelato un prototipo di pannello MicroLED in grado di piegarsi e allungarsi fino al 25% della sua dimensione originale, senza subire danni. Un'evoluzione significativa rispetto ai primi prototipi presentati nel 2017, che utilizzavano la tecnologia Dynamic AMOLED.

Il nuovo display MicroLED di Samsung ha dimostrato la sua flessibilità assumendo la forma tridimensionale dell'isola di Jeju, la location della conferenza. Nonostante la densità di pixel sia ancora relativamente bassa (120 PPI), questa caratteristica è comprensibile considerando la natura sperimentale del pannello e le potenziali applicazioni.

È importante sottolineare che la densità di pixel necessaria varia in base all'utilizzo previsto: per un televisore, ad esempio, una densità simile può essere sufficiente. Tuttavia, Samsung non ha ancora specificato le applicazioni concrete di questo display, suggerendo che potrebbe essere destinato a dispositivi futuri ancora da immaginare.

Ma per cosa potrebbe essere usato il display MicroLED elastico di Samsung? Rappresenta un passo avanti significativo nel campo della tecnologia dei display? Beh, questa innovazione potrebbe aprire la strada a dispositivi indossabili più confortevoli, schermi per auto adattabili e una miriade di altre applicazioni ancora da esplorare. Mentre la densità di pixel e le dimensioni del pannello potrebbero ancora essere ottimizzate, questo prototipo dimostra chiaramente che ci sono ancora tante innovazioni possibili nel settore dei display.

La capacità di piegare e allungare un display apre infatti nuove frontiere per il design dei dispositivi elettronici. Immaginiamo smartphone che si adattano alla forma della nostra mano, tablet che si trasformano in piccoli computer portatili o schermi televisivi che possono essere arrotolati e riposti. Le possibilità sono infinite e questo prototipo di Samsung ci offre un assaggio di ciò che potrebbe riservare il futuro.