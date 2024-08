Splinter Cell Remake è ancora in sviluppo in "modalità stealth": Ubisoft aggiorna sui lavori in corso

In effetti, Ubisoft Toronto è un team molto ampio ma anche molto impegnato, specialmente in questo periodo: oltre ad aver lavorato all'action adventure su Star Wars e a XDefiant , è stato posto di recente al lavoro anche su Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, cosa che potrebbe spiegare la mancanza di informazioni su Splinter Cell.

L'informazione è arrivata in risposta a una domanda diretta sul gioco in sviluppo posta da PlayStation Universe, che ha colto l'occasione di un approfondimento su Star Wars Outlaws per indagare anche sull'altro progetto attesissimo da parte del team, ovvero il rifacimento dello stealth game che manca ormai da diverse anni dalle scene videoludiche.

Darryl Long, managing director di Ubisoft Toronto , ha brevemente menzionato lo stato dei lavori in corso su Splinter Cell Remake di recente, riferendo che lo sviluppo sul gioco prosegue in "modalità stealth" , con un'ovvia battuta riferita alla tradizione stessa della serie.

Nessuna informazione può essere fornita, per ora

In ogni caso, quantomeno, Long ha confermato che anche il remake sul gioco di Sam Fisher è in lavorazione, anche se al momento si trova in "modalità stealth".

Un'illustrazione di Splinter Cell Remake

Questo significa che Ubisoft non ha ancora intenzione di divulgare informazioni e dettagli sul titolo in questione, il quale sta attraversando il periodo di sviluppo in totale segreto, almeno per ora.

Sappiamo della sua esistenza perché Ubisoft ha già annunciato ufficialmente da tempo di essere al lavoro su Splinter Cell Remake, ma da allora non sono stati diffusi materiali ufficiali o informazioni specifiche, facendo pensare che si tratti di un progetto ancora piuttosto lontano dalla sua uscita sul mercato.

Per questo motivo, il tutto rimane in modalità stealth, "per ora", come precisato da Long, facendo pensare che presto potrebbe arrivare il momento di Sam Fisher di tornare al centro dell'attenzione. Per il momento, sappiamo che Splinter Cell Remake sarà "riscritto e aggiornato" per i "giocatori moderni", con le prime immagini mostrate in occasione dei 20 anni della serie, ormai quasi due anni fa.