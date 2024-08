ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 da 16 GB è in sconto e raggiunge il prezzo minimo storico su Amazon

La Gaming Week di Amazon è in corso e chi vuole sfruttare l'occasione per aggiornare la propria postazione da gioco con una scheda grafica di alto livello può acquistare una ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 da 16 GB in sconto. Parliamo di circa 300€ di sconto rispetto al prezzo più basso recente. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo più basso recente è 1.544,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il numero di unità in promozione è limitato, quindi se vi interessa vi consigliamo di non attendere troppo.