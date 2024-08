Il notebook HP Victus 15-fa1005sl con RTX 4050 è al prezzo minimo storico su Amazon per la Gaming Week

Se siete in cerca di un notebook da gaming, la Amazon Gaming Week ha una proposta per voi: parliamo dell'HP Victus 15-fa1005sl, con Nvidia RTX 4050. Lo sconto rispetto al prezzo più basso recente è di 100€, ovvero dell'11%. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo più basso recente per il notebook è 899,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.