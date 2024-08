Indiana Jones e l'Antico Cerchio è il gioco più grande di MachineGames, con contenuti opzionali e non lineari

Per consentire di poter recuperare questi elementi secondari rispetto alla storia principale, gli sviluppatori hanno riferito che sarà possibile anche tornare indietro in scenari già esplorati in precedenza e percorrere eventualmente le strade non battute in precedenza.

Questo significa che ci sarà una storia di base da seguire ma che il gioco non si limiterà a quella, e proporrà anche digressioni e approfondimenti su altri aspetti che potranno essere seguiti dai giocatori più assidui oppure lasciati perdere o semplicemente non visti dai meno attenti.

Altri dettagli emergono dalla Gamescom 2024 su Indiana Jones e l'Antico Cerchio , con il team a riferire che si tratta del gioco più grande di MachineGames finora, in termini di estensione e contenuti, con molti elementi opzionali e sviluppo non lineare .

Un gioco ampio con molti contenuti secondari da scoprire

"Essendo più aperto, pensiamo alla rigiocabilità in maniera diversa dai titoli di Wolfenstein, per esempio", ha spiegato il director Jens Andresson a IGN.

"In questo gioco è consentito tornare indietro e visitare nuovamente aree già esplorate in precedenza, per poter approfondire tutti i contenuti presenti".

Sarà dunque possibile rivisitare le varie ambientazioni e magari recuperare indizi, elementi e collezionabili non raggiunti in precedenza, con note e foto da raccogliere per completare le informazioni in possesso di Indiana Jones.

Questo significa anche che molti contenuti di Indiana Jones e l'Antico Cerchio sono di fatto opzionali e dipendono dalla volontà di esplorare da parte del giocatore. "La storia è molto importante, ma per coloro che vogliono seguire solo quella principale, il gioco sarà più breve. Per coloro che invece vogliono vedere tutto, ci sono molte cose da esplorare perché si tratta di un titolo molto ampio".

Da notare anche come l'anteprima di IGN tenda a paragonare l'azione in prima persona, con elementi stealth ed eventuali scontri anche corpo a corpo, all'ottimo The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay, cosa che farà sicuramente piacere a chi ha apprezzato il vecchio titolo per la prima Xbox. In effetti, parte di MachineGames è composta proprio dagli stessi autori, all'epoca in Starbreeze.

Nel frattempo, abbiamo visto la data di uscita annunciata in trailer e fissata per il 9 dicembre su PC, Xbox e Game Pass, mentre su PS5 è atteso nella primavera del 2025, inoltre è stata annunciata una prima espansione e varie edizioni speciali del gioco.