Warner Bros. sta per rimuovere dalla vendita The Suffering su GOG per non si sa bene quale motivo

GOG ha annunciato che l'editore Warner Bros. ha deciso di togliere dalla vendita la serie di action horror The Suffering , composta da The Suffering e The Suffering: Ties That Bind. Purtroppo la scelta non è stata motivata e il risultato potrebbe essere la sparizione della serie dal mercato , pirateria e usato a parte.

Senza motivo

I The Suffering furono pubblicati originariamente su PlayStation 2, Xbox e PC. Raccontano delle vicende di Torque, un uomo condannato a morte per il massacro della sua famiglia, di cui però non ricorda niente. Mentre si trova in prigione, accadono degli eventi sovrannaturali che lo portano a lottare per sopravvivere e per recuperare la memoria.

Un inquietante nemico di The Suffering

A dare l'annuncio della rimozione dei due giochi è stato king_kunat, un membro dello staff, sul forum ufficiale di GOG: "Ciao a tutti! Anche se odio pubblicare notizie simili, ci sono dei giochi che stanno per essere rimossi dalla vendita. Per richiesta dell'editore, sia The Suffering che The Suffering: Ties That Bind lasceranno il negozio a partire dal 1° settembre (non è stata fornita l'ora esatta). Se siete interessati, acquistateli prima del termine. E come sempre, mi dispiace di dovervi dare delle brutte notizie."

Per quale motivo andare a rimuovere dei titoli così vecchi dalla vendita? Le possibilità sono diverse. Una è la potenziale vendita dell'intera proprietà intellettuale, con il nuovo proprietario che deciderà il destino dei due giochi. Non è così improbabile, visto che pare Warner Bros. Discovery voglia vendere la sua intera divisione videoludica per fare cassa.

La seconda possibilità, più improbabile, è la pianificazione interna di un reboot della serie. Considerando lo stato attuale della compagnia, ci sembra davvero difficile che possa accadere, ma lasciamo comunque le porte aperte all'ipotesi.