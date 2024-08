Avowed sembra puntare ai 30 fps su Xbox Series X|S, in base a un'affermazione di Obsidian

Difficile considerarla come un'affermazione definitiva al momento, ma sembra proprio che Avowed punti ai 30 fps su Xbox Series X|S come prestazioni, in base a quanto riferito dagli sviluppatori di Obsidian durante un'intervista nel corso della Gamescom 2024.

L'informazione è stata riferita come risposta a una domanda diretta sulle performance di Avowed su console: "Le performance sono l'ultima cosa che viene stabilita", ha precisato lo sviluppatore di Obsidian interpellato dal canale YouTube MrMattyPlays, "Il nostro obiettivo di base sono i 30 frame al secondo come minimo, questa è l'aspettativa al momento", cosa che potrebbe lasciare aperta la possibilità di ulteriori ottimizzazioni da qui al lancio, fissato per il 18 febbraio 2025.

"Si tratta di un gioco in prima persona e single player, non è necessario raggiungere i 60 fps, e questo compromesso che consente di aggiungere elementi in più in termini di effetti, illuminazione e altre cose", ha spiegato Obsidian.