Classic Marathon Infinity è gratis su Steam, completa la trilogia classica di Bungie

Aleph One Developers ha pubblicato Classic Marathon Infinity su Steam, completando così la trilogia classica di sparatutto in prima persona di Bungie, quella che ha preceduto la seire Halo. Anche questo, come Classic Marathon e Classic Marathon 2, è completamente gratuito. Vale la pena di ricordare che Bungie ha dato la sua benedizione all'intera operazione, pur non essendo coinvolta nella stessa, se non in senso lato.