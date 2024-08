Warner Bros. Discovery potrebbe presto vendere la sua divisione videogiochi per fare cassa

A riportare la notizia è stato il Financial Times, secondo cui il management, incluso l'amministratore delegato David Zaslav, sta considerando la vendita della divisione videoludica, cui fanno capo serie originali come quella Mortal Kombat , e serie transmediali di lunga data come l'universo DC e Harry Potter.

Warner Bros. Discovery è in gravi difficoltà finanziarie e tra le opzioni messe in campo per risollevarsi è tornata quella della vendita della sua divisione videogiochi , considerata una delle "attività minori" della multinazionale. La vendita, insieme a quella di altre divisioni secondarie, eviterebbe l'"opzione nucleare", ossia la completa scissione dell'azienda.

Di nuovo in vendita

Dopo la fusione con Discovery, avvenuta nel 2022, Warner Bros. Discovery ha più volte ribadito di voler rimanere nel settore videoludico. In particolare ha investito nei live service, ma senza ottenere grossi risultati.

Nel 2023 ha però ottenuto un grandissimo successo con il lancio del gioco di ruolo single player Hogwarts Legacy, ma ha visto i tremendi flop di MultiVersus prima e di Suicide Squad: Kill the Justice League nel 2024. Anche il ritorno di MultiVersus in un'edizione riveduta e corretta non pare aver trovato il successo sperato.

Per il Financial Times, la vendita della divisione videoludica potrebbe essere la soluzione migliore per Warner, che in questo modo eviterebbe complicazioni legali e di contenuti.

Interessante il fatto che nel corso degli ultimi dieci anni è la seconda volta che Warner Bros. Games finisce in vendita. Già nel 2020 Microsoft e Take-Two si fecero avanti per acquisirla, All'epoca l'etichetta era ancora di AT&T e l'affare fu valutato circa 4 miliardi di dollari.

Comunque non se ne fece niente e la divisione videogiochi di Warner rimase autonoma. Microsoft però è rimasta in rapporti molto stretti con la compagnia, come trapelato da alcuni documenti del 2023, emersi nel corso del processo di acquisizione di Activision Blizzard, che hanno mostrato il suo interesse nel portare Gotham Knights, Mortal Kombat 1 e Suicide Squad su Game Pass per prezzi tra i 50 e i 250 milioni di dollari ciascuono.

Attualmente non è chiaro il valore complessivo di Warner Bros. Games, considerando gli insuccessi accumulati negli ultimi anni, al netto di Hogwarts Legacy.