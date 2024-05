MultiVersus è tornato, da oggi il brawler free-to-play è disponibile su PlayStation, Xbox e PC

Dopo un lungo periodo di attesa dal termine della versione beta, da oggi MultiVersus ha riaperto i battenti e dunque il picchiaduro multiplayer gratuito da oggi torna disponibile su PC e console.

Per la precisione le versioni PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One sono state pubblicate proprio in questi minuti, mentre quella PC tramite Steam ed Epic Games Store debutterà alle 19:00 sempre di oggi, martedì 28 maggio.