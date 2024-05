Windows 11 permetterà di estrarre il testo dalle foto scattate con Android, ma ad una condizione

Microsoft sta per introdurre una caratteristica molto interessante nell'aggiornamento di Phone Link, l'app che consente di collegare il tuo dispositivo Android e il tuo computer Windows . Questa novità, attualmente disponibile per gli utenti delle build Insider della Release Preview, è destinata a migliorare notevolmente la funzionalità dell'applicazione, facilitando la selezione e la copia di testo dalle immagini sincronizzate.

Come funziona Phone Link

Tra le funzioni, Phone Link permette di accedere alle foto del dispositivo

Phone Link, noto su Android come Link to Windows, offre la possibilità di sincronizzare chiamate, messaggi, notifiche e immagini tra il telefono e il computer. Questo strumento, particolarmente utile per chi utilizza dispositivi di entrambi gli ecosistemi, permette anche di proiettare lo schermo del telefono sul PC. La funzione è disponibile in modo più limitato anche per iOS, permettendo la sincronizzazione di notifiche, messaggi e chiamate via Bluetooth.

La nuova funzione di estrazione del testo di "Collegamento al telefono" consentirà agli utenti di selezionare e copiare direttamente il testo dalle immagini. Questa integrazione elimina la necessità di passaggi aggiuntivi precedentemente necessari con il Snipping Tool di Windows, che l'anno scorso ha aggiunto la funzione di estrazione del testo. Ora, tutto può essere gestito direttamente dall'app, migliorando l'efficienza e la fluidità del lavoro.