Star Citizen non ha una data di uscita ma in pochi mesi ha ottenuto altri $100 milioni dai fan: ecco le cifre

Più precisamente, al momento della scrittura Star Citizen ha raccolto 701.205.447 dollari . Il numero è visibile tramite il sito ufficiale. Un grafico ufficiale mostra come la compagnia abbia raccolto molto denaro sopratutto nell'ultima settimana, con un picco il 25 maggio pari a quasi tre milioni di dollari.

Cloud Imperium Games ha annunciato di aver superato i 700 milioni di dollari raccolti tramite la community per lo sviluppo di Star Citizen . Il traguardo dei 600 milioni era stato superato lo scorso anno, precisamente ad agosto.

I traguardi di Star Citizen

Star Citizen è in sviluppo da oltre dieci anni e, sebbene non abbia ancora una data per una versione completa, ha raggiunto ultimamente alcuni importanti traguardi.

Nell'ottobre dello scorso anno, Cloud Imperium Games ha annunciato che la parte della campagna di Star Citizen, Squadron 42, ha tutte le funzionalità complete. L'attenzione del team che sta lavorando alla campagna per giocatore singolo si concentra ora sull'"ottimizzazione e la messa a punto" dell'esperienza. Tuttavia, non è ancora stata fissata una finestra di pubblicazione definitiva.

Gli scontri spaziali con le navi sono a una delle caratteristiche di Star Citizen

Nel frattempo, per quanto riguarda il lato MMO di Star Citizen, lo studio ha pubblicato numerosi aggiornamenti dell'Alpha con caratteristiche di gioco e miglioramenti del motore grafico. Tra questi, nuove stazioni spaziali, ulteriori rielaborazioni del PVP e del modello di volo, insediamenti abbandonati e nuove astronavi di origine umana e aliena.

Con l'aggiornamento Alpha 3.23, è stata aggiunta la fauna selvatica nei pianeti abitabili dell'universo di Star Citizen. Le creature sono arrivate insieme a un nuovissimo creatore di personaggi che offre opzioni di personalizzazione, tecnologie di upscaling come Nvidia DLSS e AMD FSR, vaste aree industriali e una revisione completa dell'interfaccia utente e delle interazioni.

Il tracker dei progressi dello studio per i prossimi aggiornamenti mostra che Star Citizen Alpha 4.0 ha una data di pubblicazione prevista per il terzo trimestre del 2024. Questo aggiornamento dovrebbe introdurre un sistema solare completamente nuovo e pianeti esplorabili. Porterà anche caratteristiche come l'ingegneria, il rischio di incendio e i sistemi di supporto vitale nelle navi, un altro tipo di fauna e l'implementazione iniziale del Server Meshing.