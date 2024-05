Star Citizen: Alpha 3.23 disponibile, vediamo tutte le novità in due video

Star Citizen continua la sua lunga evoluzione raggiungendo in queste ore l'alpha 3.23, che comporta numerose novità per la simulazione spaziale di Cloud Imperium Games, come dimostrato nei due video visibili in questa pagina.

In particolare, il trailer Adventure Beckons mostra diverse novità inserite nel gioco in termini di gameplay per quanto riguarda la sezione in prima persona e l'esplorazione della superficie dei pianeti, e sono veramente tante.

Possiamo vedere alcune novità riguardanti l'editor dei personaggi, e l'inserimento di nuova fauna selvaggia sui pianeti, che può risultare in ulteriori minacce e situazioni di gioco.

Inoltre, è possibile esplorare vaste zone al chiuso sulla superficie dei pianeti, come strutture industriali che contengono elementi di gioco legati alle quest, e ingaggiare battaglie in stile sparatutto in prima persona con ulteriori perfezionamenti nelle meccaniche.