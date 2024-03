Star Citizen: il nuovo messaggio di Chris Roberts parla del lancio della versione 1.0, ma senza date

Dopo la bufera degli ultimi giorni, tra licenziamenti di figure chiave e voci cupe provenienti dallo studio, la comunità di Star Citizen era in attesa di un messaggio di Chris Roberts che chiarisse la situazione. La nuova "Letter from the Chairman" non si è fatta attendere e contiene una grossa novità: si parla del lancio della versione 1.0. Naturalmente non viene fornita alcuna data utile.

Del lancio di Star Citizen si parla in relazione all'assunzione nello staff di Rich Tyler, che è intervenuto affermando che uno dei suoi compiti sarà proprio quello di preparare l'arrivo della versione 1.0. Chris Roberts stesso lo ha ribadito nel testo: "Con l'ingresso di questo nuovo ruolo, entrerò a far parte del team per aiutare Star Citizen a passare alla prossima fase di sviluppo, che avrà come culmine l'uscita dall'accesso anticipato e l'arrivo della versione 1.0 del gioco."