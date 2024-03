The Last of Us Parte 2 Remastered, l'ultima patch risolve un bug dei Trofei e non solo

Di seguito le note della patch 1.1.2 di The Last of Us Part 2 Remastered tradotte dall'inglese.

Naughty Dog ha pubblicato un nuovo aggiornamento di The Last of Us Parte 2 Remastered . Si tratta della patch 1.1.2 che introduce alcune correzioni, inclusa una che va a risolvere un problema relativo all'ottenimento dei Trofei.

L'ultimo aggiornamento di The Last of Us Parte 2 Remastered risolve alcuni errori della modalità Senza Ritorno e un bug che impediva il corretto sblocco dei Trofei.

