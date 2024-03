Xbox Game Pass: rinviato il lancio di uno dei giochi previsti per aprile

Non solo, come conseguenza è stato anche annullato il lancio al day-one sia su Xbox Game Pass che su PC Game Pass , con gli sviluppatori che hanno promesso di portare il titolo sul servizio di abbonamento di Microsoft e su console Xbox il prima possibile.

In risposta alle preoccupazioni dei fan circa la possibile cancellazione di questa versione, gli sviluppatori di Baby Robot Games hanno spiegato di aver annullato l'accordo con il publisher Raw Fury e che tale cambiamento a portato a uno slittamento della versione per console Xbox .

Andiamo per gradi. Come già detto Ereban: Shadow Legacy sarà disponibile su PC il prossimo aprile. Nei piani originari c'era anche una versione Xbox Series X|S, che tuttavia non è stata neppure menzionata nell'annuncio della data di uscita.

Gli sviluppatori di Baby Robot Games hanno recentemente annunciato il lancio di Ereban: Shadow Legacy su PC per il 10 aprile , ma, a causa di importanti cambi dietro le quinte in termini di accordi di pubblicazione, il debutto su PC e Xbox Game Pass al lancio è stato cancellato e rimandato a un secondo momento.

Che cos'è Ereban: Shadow Legacy?

Ereban: Shadow Legacy

Ereban: Shadow Legacy è un action-stealth in terza persona, in cui i giocatori impersonano Ayana, l'ultima discendente di una razza dimentica, che avrà il compito di infiltrarsi in città senza vita e strutture fantascientifiche per scoprire il mistero dietro la sua identitità e fermare le macchinazioni della mega-corporazione Helios.

Per farlo dovrà sfruttare furtività per passare inosservata e i suoi poteri basate sulle ombre per scalare pareti, raggiungere luoghi inaccessibili o attaccare dai ripari, nonché una serie di gadget tecnologici dai vari effetti.