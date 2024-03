Deep Rock Galactic: Survivor a un milione di copie vendute, arriva un nuovo bioma

Ghost Ship Publishing e lo studio di sviluppo Funday Games hanno annunciato che lo sparatutto automatico con nani Deep Rock Galactic: Survivor ha venduto più di 1 milione di copie, pur essendo ancora in accesso anticipato. Inoltre, è in arrivo il primo aggiornamento maggiore, con l'aggiunta di un nuovo bioma: Salt Pits , che consentirà ai giocatori di raggiungere profondità mai esplorate prima.

Un risultato importante

Un'immagine del nuovo bioma

Si tratta del quarto bioma di Deep Rock Galactic: Survivor e sono caratterizzate dalla possibilità di far piovere delle stalattiti sui nemici per infilzarli in allegria. Inoltre, ora i minatori possono andare a caccia degli Huuli Hoarders, dei parassiti viscidi e sfuggenti pieni di ottimi minerali, e dei Q'ronar Younglings, degli insetti pericolosissimi anch'essi decisamente viscidi.

L'ottimo risultato di vendite è stato raggiunto un mese dopo il lancio. Naturalmente ha dato slancio a sviluppatori ed editore per una pianificazione accurata dei prossimi contenuti, fino all'arrivo della versione 1.0, che sicuramente non metterà fine al supporto, nel caso in cui il successo continui.

Tra le novità che possiamo attenderci in futuro, spiccano altri biomi, nuovi overclock e manufatti, l'aggiunta di modificatori dei biomi, nuove missioni, nuovi oggetti cosmetici e altro ancora.

Per il resto vi ricordiamo che Deep Rock Galactic: Survivor è un clone particolarmente ben fatto di Vampire Survivors, disponibile solo per PC.