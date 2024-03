Battlefield 2042: abbiamo provato la Stagione 7 ci ha fatto venir voglia di tornare a giocare

Abbiamo provato anche le nuove armi e un gadget di ritorno dall'archivio di questa saga iconica sviluppata da DICE e in questo speciale sulla Stagione 7 di Battlefield 2042 vi racconteremo di tutto quello che c'è da sapere e di come, dopo lunghe attese, ci stiamo finalmente avvicinando alla forma finale di questo videogioco.

Dopo un inizio difficoltoso, Battlefield 2042 è sulla buona strada per riguadagnare la fiducia dei suoi fan storici. Dal lancio sono stati molti i passi in avanti fatti, primo tra tutti la reintroduzione delle classi. Con la Stagione 7 di Battlefield 2042, Punto di svolta , in uscita il 19 marzo, gli appassionati potranno intravedere per la prima volta la fine di questo lungo e travagliato processo di metamorfosi .

Rifugio non è l'unica aggiunta della settima stagione. Molte delle mappe con cui è uscito Battlefield 2042 avevano bisogno di molto lavoro prima di poter essere considerate degne della serie. Altre sono state semplicemente tolte, come Clessidra, rendendo scontenti diversi giocatori. "Da quando l'abbiamo rimossa, i fan ci hanno fatto sapere con insistenza che apprezzavano la conformazione della zona dello Stadio con i suoi combattimenti ravvicinati. Siamo quindi felici di annunciare che riporteremo nel gioco la parte dello stadio di Clessidra nella forma di una mappa a sé stante riservata solo alla fanteria" ha detto Stratman.

Giocando, ci ha davvero stupito quanto fosse percepibile l'influenza di questi tre capisaldi. Tra i vari punti di interesse della mappa (come la Stazione di Servizio, il Centro Città o le Pozze di Litio) si ritrovano distanze, nicchie, combinazioni di edifici e angoli d'approccio che risultano familiari se si sono macinate tante ore sui campi di battaglia creati da DICE. Questa mappa è autenticamente Battlefield perché dà modo a tutte le classi di esprimersi e ha situazioni d'ingaggio estremamente varie, il tutto su distanze relativamente brevi che non fanno sentire demoralizzati i soldati appiedati.

La nuova mappa della settima stagione, Rifugio, porterà i giocatori in una città nel mezzo del deserto di Atacama chiamata El Alicanto. Il tema di questa ambientazione è la guerra urbana dove, però, non mancano le linee di tiro lunghe per divertirsi col cecchino così come gli spazi aperti dove affrontarsi a colpi di carri armati ed elicotteri. "Rifugio è stato un'opera d'amore per la squadra" ha detto Tom Stratman, Community Manager di Battlefield 2042. "Per realizzarla abbiamo tratto ispirazione da tre icone della serie: Porto di Arica (Bad Company 2), Attacco a Karkand (Battlefield 2) e Amiens (Battlefield 1)".

Tutte le nuove armi e i nuovi mezzi

Nuove armi e gadget iconici faranno il loro debutto su Battlefield 2042 insieme alla settima Stagione dando una bella rinfrescata al meta

Una nuova stagione di Battlefield 2042 significa anche nuove armi, mezzi ed equipaggiamenti per espandere l'arsenale di tutte le classi. Nel reparto fucili d'assalto verrà aggiunto l'AK 5C, un'arma che offre un buon equilibrio tra potenza di fuoco e precisione per cavarsela sia negli incontri ravvicinati sia a media distanza. L'arma ha come punto forte la versatilità, questo vuol dire che da un lato non eccelle in nessuna categoria specifica, dall'altro non vi lascerà mai a piedi. Se siete assolutamente indecisi su cosa portare su Rifugio, provate questo AK 5C e ve la caverete.

L'SCZ-3 è stata la nostra aggiunta preferita al catalogo di Battlefield 2042. Questa mitraglietta (che può essere dotata di un caricatore a tamburo da 50 colpi) è una garanzia di vittoria sulle brevi distanze visto il rateo di fuoco, il danno e il poco rinculo. Se la imbraccerete, non abbiate paura di accorciare le distanze perché avrete la potenza di fuoco dalla vostra.

Tutte le classi hanno modo di esprimersi su Rifugio: che siate medici impavidi, genieri temerari, assalti sconsiderati o pazienti scout, qui ci sarà occasione di divertirsi

La mitragliatrice leggera DFR Strife, infine, debutterà più avanti nella stagione e offrirà i vantaggi del grande caricatore di una LMG insieme alla compattezza di un fucile d'assalto. Insieme a lei arriverà il nuovo veicolo di questa stagione: l'XFAD-Draugr. Questo bombardiere ispirato al Northrop Grumman B-21 Raider è un aereo all'avanguardia dotato di munizioni di precisione guidate tra cui bombe EMP e missili a guida radar.

Per quanto riguarda i gadget, sarà disponibile al lancio per tutti i genieri il Predator SRAW, un lanciarazzi anti-veicolo con un missile teleguidato davvero divertente da usare. La settima stagione includerà anche un nuovo pass battaglia con 100 livelli di ricompense dove, come nel caso delle altre stagioni, tutti gli oggetti, le armi, i veicoli e i gadget che influiscono sul gameplay sono ottenibili senza acquistare la versione premium del Battle Pass.

La Stagione 7 di Battlefield è il momento migliore per ridare una possibilità al gioco grazie a quattro giorni di prova gratuita su tutte le piattaforme

Come per le altre stagioni, anche la settima introdurrà una serie di correzioni e miglioramenti per rendere Battlefield 2042 un'esperienza ancora più piacevole. Quindi, "per questa stagione, ci siamo posti l'obiettivo di migliorare gli schemi di rinculo delle armi e le animazioni di ricarica su tutte le piattaforme. Inoltre, apporteremo nuovi miglioramenti alla schermata di schieramento per rendere quella parte del ciclo di gioco più snella" conclude Stratman.

Per finire, Battlefield 2042 riceverà un nuovo periodo di accesso gratuito su tutte le piattaforme dal 21 al 24 marzo. Chi giocherà durante questo periodo senza possedere il gioco avrà comunque accesso a tutti i contenuti sbloccabili compresa la settima stagione, le nuove armi e la nuova mappa. Se il gioco vi convincerà, poi, potrete acquistarlo a prezzo scontato e tutti i progressi compiuti durante il periodo gratuito verranno trasferiti anche al gioco completo.