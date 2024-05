Ghost of Tsushima Director's Cut: rimborsi automatici da Steam per gli acquirenti nei paesi senza PSN

Una ulteriore prova della volontà di Sony e Valve di non commercializzare Ghost of Tsushima Director's Cut nei paesi che non sono raggiunti da PSN emerge dai rimborsi automatici di Steam, che stanno arrivando agli utenti appartenenti a tali paesi che avevano prenotato una copia del gioco su PC.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, sebbene ancora senza conferma ufficiale, Ghost of Tsushima Director's Cut sembra sia stato completamente rimosso dalla vendita su Steam in quei paesi che non hanno il supporto per PSN, segno evidente che Sony ha intenzione di imporre la necessità di un account PSN per poter acquistare il gioco.

A questo punto, la cosa risulta ancora più evidente dal fatto che il sistema sta inviando dei rimborsi automatici a tutti coloro che avevano prenotato il gioco ma si trovano in paesi non raggiunti dal PSN, a dimostrazione di come il titolo non possa essere acquistato in tali territori.