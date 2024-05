Ghost of Tsushima: Director's Cut è stato rimosso da Steam nei paesi senza PSN, pare

Nei giorni scorsi, infatti, era stato confermato che il PSN sarebbe servito solo per gli elementi online multiplayer del gioco, ma a quanto pare la questione ha assunto diversi connotati negli ultimi giorni e ora pare che Ghost of Tsushima: Director's Cut sia stato completamente rimosso da Steam nei paesi non raggiunti dal PSN, di fatto impedendo l'acquisto laddove non sia possibile creare un account per la piattaforma online di Sony.

Nonostante la marcia indietro decisa su Helldivers 2 , in seguito alle grandi proteste organizzate dagli utenti PC, pare che l'obbligatorietà dell'account PSN anche sui giochi PC sia destinata a permanere per gli altri titoli, anche per quelli caratterizzati da una forte componente single player come Ghost of Tsushima: Director's Cut.

Sembra che Ghost of Tsushima: Director's Cut sia stato rimosso da Steam nei paesi non raggiunti dal PSN , cosa che pare confermare la volontà, da parte di Sony, di continuare con l'approccio aggressivo per quanto riguarda l'obbligo dell'account PSN per i suoi giochi.

Sony sembra voler richiedere necessariamente l'account PSN

Ghost of Tsushima è un gioco principalmente single player, ma Sony sembra voglia comunque il PSN

Al di là dell'imposizione di un altro account, che come sappiamo non è mai ben vista dai giocatori, il problema della richiesta di Sony risiede proprio nel fatto che la piattaforma PSN non è disponibile in tutto il mondo, e ci sono oltre 170 paesi dove questa non risulta raggiungibile e dove non è dunque possibile creare un account di tale tipo.

Questo è uno dei motivi che ha portato alla protesta contro l'obbligatorietà del collegamento degli account per Helldivers 2, accolta poi da Sony con l'eliminazione del requisito, ma sembra che questo sia destinato a rimanere un caso isolato, visto che con Ghost of Tsushima: Director's Cut pare stia dimostrando di voler continuare con l'imposizione.

La soluzione drastica trovata da Sony è dunque la rimozione del gioco dalla vendita nei paesi dove il PSN non c'è, anche se non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo e le informazioni arrivano da SteamDB, considerata comunque fonte piuttosto affidabile per tutto quello che riguarda lo store di Valve. È probabile che la cosa venga discussa nei prossimi giorni, anche in maniera piuttosto animata, con Ghost of Tsushima: Director's Cut previsto arrivare il 16 maggio 2024 su PC.