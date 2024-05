TCL RayNeo Air 2 XR: abbiamo provato i nuovi occhiali per la realtà virtuale

Nel corso dell'evento Time to Go Big di TCL abbiamo avuto la possibilità di provare i nuovi occhiali per la realtà estesa e virtuale dell'azienda cinese.

L'evento milanese di TCL ha fatto da vetrina ad una vasta gamma di prodotti dell'azienda cinese, dagli smartphone della serie TCL 50 al nuovo TCL NXTPAPER 14, passando per la vasta offerta di TV basati su tecnologia QD-Mini LED e non solo.

Tra i dispositivi più interessanti però c'erano i nuovi occhiali per la realtà virtuale, i TCL RayNeo Air 2 XR arrivati alla loro seconda iterazione. Abbiamo avuto la possibilità di provarli per qualche minuto e queste sono le nostre prime impressioni.

Una versione migliorata I TCL RayNeo Air 2 XR I nuovi TCL RayNeo Air 2 XR sono occhiali per la realtà "estesa" che si pongono l'obbiettivo di portare all'interno della vita quotidiana degli utenti una nuova dimensione virtuale. Questi occhiali portano in dote un campo visivo da 201 pollici grazie al display Micro OLED di Sony dotato di una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, FOV di 46° e un picco di luminosità fino a 600 nit.

Gli altoparlanti integrati, un peso complessivo di 76 grammi e la certificazione Eye Comfort di TÜV Rheinland completano l'offerta per un dispositivo che ha le potenzialità di trasformare in un grande cinema (o nella sala giochi definitiva) ogni momento della giornata. Nel corso dell'evento Time to Go Big organizzato da TCL abbiamo potuto provare questa nuova versione per qualche minuto, facendoci una prima idea sulle potenzialità di questa tecnologia.