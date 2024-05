Inazuma Eleven: Victory Road, la demo della modalità Storia in beta è stata rinviata

Si tratta di una prova sulla componente più tipicamente single player di Inazuma Eleven: Victory Road, che dovrebbe consentire di sperimentare in anticipo gli elementi della storia, all'interno del beta test allargato di cui è protagonista il gioco.

Il team aveva infatti intenzione di lanciare la parte narrativa del gioco in beta all'inizio di maggio, ma il programma aggiornato ora prevede l'uscita verso la fine del mese , ancora senza una data ufficiale precisa.

Level-5 ha annunciato che la demo della Modalità Storia di Inazuma Eleven: Victory Road , che doveva aggiungersi al beta test globale del gioco, è stata rinviata , anche se forse non di molto rispetto a quanto inizialmente previsto.

Una beta di successo

Inazuma Eleven: Victory Goal, un'immagine del gioco

Per il momento, infatti, il Global Beta Test di Inazuma Eleven: Victory Road è organizzato sul multiplayer, e prevedere dei tornei online per testare questa modalità di gioco, anche se è possibile anche affrontare match in solitaria contro l'IA.

La modalità forse più utilizzata è invece l'"Online Match", che consente di provare le partite in multiplayer online, dando modo di sperimentare nel vivo il gameplay, che sostanzialmente è un gioco di calcio alquanto "romanzato" sullo stile della serie animata, con colpi e abilità speciali che ben poco hanno a che fare con il realismo.

Nonostante non si tratti di un grande posticipo, l'annuncio non è stato accolto benissimo dagli utenti su X da quanto possiamo vedere al momento, probabilmente perché Level-5 è ormai alquanto famosa per i ritardi sui progetti, considerando peraltro che di Inazuma Eleven: Victory Road si parla ormai da diversi anni.

Nel frattempo, la beta aveva superato 500.000 download già all'inizio di aprile, a pochi giorni dal lancio, potete conoscerla anche leggendo il nostro provato al riguardo.