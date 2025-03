Annunciato l'Heroes Showcase di Inazuma Eleven: Victory Road, dove verrà svelata la data di uscita e novità

Dopo un'attesa durata anni e anni, finalmente Inazuma Eleven: Victory Road pare sia in dirittura d'arrivo. Level-5 ha annunciato l'"Heroes Showcase", un appuntamento imperdibile per i fan dove per l'occasione verrà svelata la data di uscita e verrà offerta una panoramica approfondita delle meccaniche di gameplay e dei contenuti presenti nella versione completa.

L'evento sarà trasmesso in diretta venerdì 11 aprile sul canale YouTube giapponese di Level-5, che potrete raggiungere a questo indirizzo. Il parlato sarà in giapponese, con la possibilità di attivare i sottotitoli in inglese o cinese tradizionale. Maggiori informazioni, come ad esempio l'orario esatto della diretta, verranno svelati in un secondo momento. Interessante notare che la data dell'evento è stata fissata a dopo il Direct di Nintendo Switch 2. Sarà un caso?