Inazuma Eleven Victory Road ha una data di uscita: delle versioni sono state cancellate

Data di uscita e trailer di Inazuma Eleven: Victory Road

LEVEL-5 ha annunciato che Inazuma Eleven: Victory Road sarà pubblicato per PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch 1 e PC via Steam il 21 agosto con il supporto per il cross-play e il cross-save.

Le versioni Xbox Series X | S e Nintendo Switch 2 non erano state annunciate in precedenza e sono quindi una novità, mentre le versioni iOS e Android sembrano non essere più previste.

I preordini (solo digitali) inizieranno oggi per PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e PC. Il gioco supporterà italiano, inglese, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, francese, tedesco, spagnolo e portoghese brasiliano.

Ci saranno due versioni, la Standard edition a 69,99€ e la Deluxe Edition a 79,99€ che include - oltre al gioco base - una serie di oggetti estetici e potenziamenti, insieme all'accesso anticipato (pari a tre giorni). Se comprate la versione Nintendo Switch, sarà poi necessario pagare un upgrade per passare alla versione Nintendo Switch 2. Nel caso di PlayStation, invece, con l'acquisto sono include sia la versione PS4 che la versione PS5.

Le prenotazioni regalano una serie di bonus, come potenziamenti e oggetti estetici. Chi ha partecipato alla beta avrà ulteriori extra a costo zero. Dopo il lancio arriveranno una serie contenuti per la Chronicle Mode ogni due settimane circa a partire da fine settembre e fino a inizio novembre. A metà novembre e metà gennaio invece saranno aggiunti Victory Road Beta Kickoff (FF) e Victory Road Beta Finals (FF).

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato le ultime novità di Inazuma Eleven: Victory Road.