Inazuma Eleven: Victory Road è stato rinviato ancora, ecco la nuova data di uscita

Inoltre, il gioco includerà anche il doppiaggio in inglese , con un numero inferiore di dialoghi ma con pieno supporto per le sequenze della modalità storia e i commenti durante le partite.

Inazuma Eleven: Victory Road presenta il brano di chiusura in video

Una delle principali ragioni del ritardo riguarda l'imponente mole di lavoro legata al doppiaggio . "Abbiamo registrato battute completamente nuove con oltre duecentocinquanta doppiatori solo per la versione giapponese, per un totale di oltre 50.000 linee di dialogo, il volume più grande nella storia della serie."

Il team di sviluppo ha spiegato che la decisione in merito al rinvio di Victory Road è legata alla necessità di rifinire ulteriormente l'esperienza e garantire così "un livello qualitativo all'altezza delle aspettative dei fan di tutto il mondo". La data precedente era quella del 22 agosto, fra poche settimane.

Inazuma Eleven: Victory Road è stato rinviato per l'ennesima volta da Level-5, che ha pubblicato un video per comunicare la notizia e aggiornare tutti sullo stato dei lavori, annunciando contestualmente la nuova data di uscita del gioco, fissata al 13 novembre.

Le altre novità

Tra le novità più apprezzate ci sarà l'introduzione di una funzione che consentirà di passare dai nomi giapponesi a quelli occidentali per i giocatori. Nessun contenuto verrà tagliato: lo studio ha chiarito che userà il tempo extra per rifinire ulteriormente il gioco. E per scusarsi dell'attesa ci sarà un bonus speciale da utilizzare nella modalità Bond Town.

Dal punto di vista del gameplay, Victory Road promette una sostanziale evoluzione. "L'obiettivo è rendere le partite più divertenti e accessibili per tutti", ha spiegato il team. Il ritmo di gioco è stato rallentato per permettere una migliore comprensione delle azioni in campo, rendendo però il tutto più fluido e leggibile.

La difesa è stata completamente rivisitata, con il nuovo sistema Focus Field che rende più appagante il cambio di personaggio e l'interazione con l'azione. Addio a controlli macchinosi e transizioni eccessive: la giocabilità è ora più intuitiva.

Particolare enfasi è stata data anche al Chronicle Mode, modalità che permetterà di rivivere tutte le storiche partite della saga Inazuma Eleven.