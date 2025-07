Valve ha confermato che sta censurando su Steam seguendo gli ordini dei circuiti di credito

Valve ha confermato di aver rimosso alcuni giochi per adulti da Steam per placare i circuiti di credito. Sostanzialmente ha eseguito gli ordini dei gestori delle carte di credito e degli altri metodi di pagamento della piattaforma, verificando quanto già ampiamente sospettato da molti giocatori, che avevano capito la ragione delle censure diffuse. Il tutto è nato dal cambio di linee guida sui contenuti ammessi su Steam, reso noto il 16 luglio, in cui viene detto che non sono ammessi "Contenuti che possono violare le regole e gli standard stabiliti dai sistemi di elaborazione dei pagamenti di Steam e dalle relative reti di carte e banche, o dai fornitori di reti internet. In particolare, alcuni tipi di contenuti per soli adulti."