Sfida tra IA: OpenAI sconfigge Grok di Musk e vince il torneo di scacchi tra intelligenze artificali

OpenAI ha battuto Grok di Elon Musk nella finale di un torneo di scacchi tra intelligenze artificiali, conquistando il titolo di miglior giocatrice AI del momento. Il torneo, ospitato sulla piattaforma Kaggle di Google, non vedeva in gara motori scacchistici specializzati, ma modelli di AI generali progettati per compiti quotidiani.
A trionfare è stato il modello o3 di OpenAI, imbattuto per tutta la competizione, che ha superato in finale Grok 4 di xAI, l'azienda di Musk. Sul terzo gradino del podio è arrivato Gemini di Google, vittorioso contro un altro modello OpenAI.
I dettagli dell'evento
L'evento ha visto sfidarsi otto modelli linguistici di Anthropic, Google, OpenAI, xAI e sviluppatori cinesi come DeepSeek e Moonshot AI. Le partite hanno messo alla prova le capacità strategiche di ciascun sistema, con le regole e la complessità degli scacchi usate come benchmark per valutare abilità di ragionamento e pianificazione.
Secondo Pedro Pinhata di Chess.com, fino alle semifinali Grok 4 sembrava destinato a vincere. Tuttavia, nella giornata conclusiva il modello di xAI ha commesso numerosi errori, tra cui la perdita ripetuta della regina, permettendo a OpenAI di ottenere vittorie nette. Il grande maestro Hikaru Nakamura, commentando in diretta, ha sottolineato come Grok avesse "blunderato" in modo irriconoscibile, mentre o3 non ha sbagliato un colpo.
Le radici storiche dell'uso degli scacchi per addestrare l'IA
L'uso degli scacchi per testare l'intelligenza artificiale ha radici storiche. Negli anni '90, il campione mondiale Garry Kasparov affrontò il supercomputer Deep Blue di IBM, perdendo nel 1996 e nel 1997 in sfide che segnarono una pietra miliare per l'informatica. Più recentemente, AlphaGo di DeepMind ha sconfitto maestri del gioco cinese Go, spingendo alla ritirata campioni come Lee Se-dol.
Il successo di o3 non solo alimenta la rivalità tra OpenAI e xAI, ma dimostra anche come modelli generali possano competere e vincere in ambiti complessi senza essere specializzati. Questo apre sicuramente a nuove prospettive per il futuro dell'intelligenza artificiale.