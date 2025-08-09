Sfida tra IA: OpenAI sconfigge Grok di Musk e vince il torneo di scacchi tra intelligenze artificali

A trionfare è stato il modello o3 di OpenAI , imbattuto per tutta la competizione, che ha superato in finale Grok 4 di xAI , l'azienda di Musk. Sul terzo gradino del podio è arrivato Gemini di Google , vittorioso contro un altro modello OpenAI.

I dettagli dell'evento

L'evento ha visto sfidarsi otto modelli linguistici di Anthropic, Google, OpenAI, xAI e sviluppatori cinesi come DeepSeek e Moonshot AI. Le partite hanno messo alla prova le capacità strategiche di ciascun sistema, con le regole e la complessità degli scacchi usate come benchmark per valutare abilità di ragionamento e pianificazione.

Secondo Pedro Pinhata di Chess.com, fino alle semifinali Grok 4 sembrava destinato a vincere. Tuttavia, nella giornata conclusiva il modello di xAI ha commesso numerosi errori, tra cui la perdita ripetuta della regina, permettendo a OpenAI di ottenere vittorie nette. Il grande maestro Hikaru Nakamura, commentando in diretta, ha sottolineato come Grok avesse "blunderato" in modo irriconoscibile, mentre o3 non ha sbagliato un colpo.