Ghost of Tsushima su PC non richiede l'account PSN per il single player, ripete Sucker Punch

Sucker Punch Productions ha reiterato tramite il proprio account Twitter che no, per giocare a Ghost of Tsushima Director's Cut su PC in modalità giocatore singolo non è necessario collegare il proprio account PSN.

L'unico motivo per cui sarà necessario collegarlo è per giocare con la modalità multigiocatore Leggende e per usare l'overlay PlayStation, che permette di sbloccare i trofei di PlayStation (precisamente, in questo caso, della versione PS5 di Ghost of Tsushima).

Se si vogliono usare tutte le funzioni di Ghost of Tsushima Director's Cut su PC, quindi, è sì necessario utilizzare un account PSN, ma se vi interessa solo la modalità giocatore singolo potete evitare di completare questo passaggio aggiuntivo.