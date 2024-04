Sony presenta l'Overlay PlayStation su PC: Ghost of Tsushima è il primo a supportarlo

Nixxes Software ha svelato tramite il PS Blog che Ghost of Tsushima Director's Cut per PC sarà il primo gioco PlayStation su PC Windows a usare il nuovo Overlay PlayStation.

Questa funzione - che si può attivare premendo Shift + F1 nel gioco o direttamente tramite il menù - permette di vedere l'elenco degli amici, i Trofei, le impostazioni e i dettagli del proprio profilo PlayStation.

Giocando a Ghost of Tsushima Director's Cut su PC potrete ottenere anche Trofei (la lista trofei è la stessa della versione PS5, se li ottenete con una versione del gioco, li vedrete sbloccati anche con l'altra). Questo si somma al supporto degli Achievement di Steam e di Epic Games Store: non li sostituisce.

Ovviamente per poter utilizzare l'Overlay PlayStation è necessario accedere con l'account PlayStation Network oppure crearne uno.

Viene anche precisato che l'Overlay PlayStation è completamente opzionale: non è obbligatorio per giocare in singole né in Leggende (la modalità multigiocatore). Quest'ultima però richiede comunque un account PlayStation Network per essere avviata.