Ghost of Tsushima Director's Cut su PC, i requisiti di sistema con frame rate e risoluzione

Concludiamo con il preset "Molto Alto" di Ghost of Tsushima Director's Cut per PC:

Le tecnologie supportate da Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ghost of Tsushima Director's Cut supporterà NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 e Intel XeSS, con anche NVIDIA DLAA e AMD FSR 3 Native AA.

Non manca poi il supporto al DualSense e alle sue funzioni (feedback aptico e grilletti adattivi, se collegato via cavo). La versione PC di Ghost of Tsushima permette di giocare in cross-play con PlayStation, comunicare con la chat vocale con i giocatori PS4/PS5, ma è necessario accedere con l'account PlayStatin Network per usare l'online.

Ghost of Tsushima Director's Cut è ottimizzato anche per i monitor ultra-wide, con supporto per le risoluzioni in 21:9 e 32:9. Inoltre sono supportati configurazioni con tre monitor e risoluzione in 48:9.

Supporterà anche il nuovo Overlay PlayStation.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 16 maggio.