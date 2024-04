First Playable 2024: annunciato un programma di coaching online per i team emergenti

IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, ha annunciato il lancio del programma "First Playable Coaching 2024", un'iniziativa per supportare e accompagnare nuovi studi italiani ad emergere nel panorama dello sviluppo.

L'iniziativa è stata avviata in vista dell'evento First Playable, in programma dal 3 al 5 luglio a Firenze, organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l'Agenzia ICE e il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

I team di sviluppo emergenti che parteciperanno alla sesta edizione dell'evento avranno l'opportunità di partecipare alle sessioni di coaching 1:1 organizzate pere l'occasione, dal 22 aprile al 7 giugno, tenute da 15 mentor italiani con un'esperienza di lungo corso nel settore.