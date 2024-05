The Boys Stagione 4, il nuovo trailer è pieno di violenza e tensioni politiche

Vediamo anche brevemente Sam Riordan e Cate Dunlap , due personaggi originariamente apparsi nello spinoff Gen V di The Boys. Inoltre, Jeffrey Dean Morgan fa un'altra apparizione, parlando con Butcher e chiedendo il suo aiuto per sconfiggere i super.

Il trailer della quarta stagione si apre con Billy Butcher che mostra il suo lato vulnerabile, esprimendo rammarico per le scelte fatte nel corso della sua vita e sperando di rimediare a tutti i danni che ha fatto salvando il mondo. Vediamo anche Patriota, che fa da voce fuori campo nel trailer, svelare che i Sette (il gruppo di "eroi" al centro della serie) devono prepararsi a una nuova immagine: invece che "amate celebrità" dovranno ora presentarsi come divinità.

Violenza e politica alla base di The Boys Stagione 4

Butcher, uno dei protagonisti di The Boys

La quarta stagione di The Boys proporrà come sempre un alto livello di violenza, come già visto in ogni stagione precedente. A questo giro, però, una delle tematiche sarà anche la politica (presente anche nelle precedenti, ovviamente, ma ora ancora più centrale) in quanto la stagione ha luogo durante un anno di elezioni.

Le tensioni politiche crescono sempre di più e questo causerà ulteriore violenza fisica.

