Dragon's Dogma 2 e le scelte ardite al servizio del giocatore

Se si cerca la parola "autoriale" su Google, una delle prime definizioni che si può trovare è " proprio della figura o dell'opera di una persona in quanto autore ". E Dragon's Dogma 2 è proprio questo: un'opera autoriale, lontana dalle regole di massa e consapevole di prendere una strada tutta sua. Una strada di certo non facile, ma senza dubbio coraggiosa. Una strada che può dare grandi soddisfazioni a chiunque si decida di percorrerla.

Quelle che alcuni hanno definito carenze non sono altro che un'applicazione personale di concetti base del game design. Concetti a quanto pare molto cari a Itsuno, autore che (nei limiti di quello che permette il mercato) è riuscito a far arrivare la propria idea a milioni di videogiocatori . Un'idea che può non essere condivisa, ma che non per questo merita di essere definita "errata".

Una questione di obiettivi

L'esplorazione del mondo di Dragon's Dogma 2 è senza dubbio uno dei punti forte del titolo Capcom

È innegabile: la vita spinge le persone a sfruttare i mezzi a loro disposizione per raggiungere i propri obiettivi. Il lavoro serve per guadagnare dei soldi e arrivare a fine mese; andare in palestra è necessario per dimagrire e rendere tonici i propri muscoli; studiare permette di prendere dei buoni voti a scuola e superare così gli esami. C'è sempre uno scopo e un mezzo per raggiungerlo. I videogiochi possono però essere affrontati diversamente. Se nella vita dobbiamo usare dei mezzi per perseguire degli obiettivi, nei giochi possiamo scegliere gli obiettivi in funzione dei mezzi. Mezzi che nei giochi non sono altro che il mix di abilità, eventi e interazione con l'ambiente che ci viene fornito dagli autori e tramite il quale possiamo interagire con il gioco.

Hidetaki Itsuno, in Dragon's Dogma 2, vuole che vi godiate il viaggio, senza pensare esclusivamente allo scopo. Vuole che siate interessati a raggiungere degli obiettivi, ma che vi divertiate a sfruttare i succitati mezzi che vi ha messo a disposizione. Un desiderio che si sposa con alcune recenti interviste, durante le quali il game designer ha affermato che i viaggi rapidi sono una "scusa" per mascherare un sistema di esplorazione noioso. Si tratta senza dubbio di una dichiarazione estrema, ma che potrebbe nascondere un fondo di verità. Dopotutto, quando utilizzate il viaggio rapido, perché lo fate? Per raggiungere facilmente la meta o perché non vale la pena affrontare il percorso che vi porta all'obiettivo?

Secondo il filosofo Bernard Herbert Suits, "giocare è il tentativo volontario di superare ostacoli non necessari". Suits confronta i giochi con quella che lui definisce "attività tecnica", ovvero il tentare di raggiungere un obiettivo nel modo più efficiente possibile. I giochi, sempre secondo le parole del filosofo, non ci obbligano a percorrere la strada "più efficiente", bensì la "più soddisfacente". Con questa logica, Itsuno non vuole che Dragon's Dogma 2 risulti un'attività tecnica, bensì che sia un gioco godibile e divertente in ogni sua sfaccettatura, esplorazione compresa.