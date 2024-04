Dragon's Dogma 2 ha venduto oltre 2,5 milioni di copie, la serie a quota 10 milioni

I numeri ufficializzati oggi da Capcom non sorprendono dunque più di tanto e anzi confermano la qualità di un sequel che gli utenti hanno atteso per ben dodici anni, capace di arricchire la formula originale sotto praticamente ogni aspetto e di consegnarci un'esperienza memorabile .

Dragon's Dogma 2 ha totalizzato vendite per oltre 2,5 milioni di copie in dieci giorni: lo ha annunciato Capcom, aggiungendo che questi risultati hanno portato la serie di Dragon's Dogma a quota 10 milioni di copie vendute.

Una strategia efficace

Come ha ricordato Capcom stessa in un comunicato stampa, il lancio di Dragon's Dogma 2 è stato anticipato da diverse attività promozionali che si sono rivelate particolarmente efficaci, su tutte la pubblicazione di un'applicazione gratuita per creare il proprio avatar prima dell'uscita del gioco.

Avete letto la nostra recensione di Dragon's Dogma 2? E l'approfondimento sul delirio delle microtransazioni?