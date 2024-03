Dragon's Dogma 2: il trailer di lancio ci incanta con mosaici illuminati

Nel video possiamo vedere una serie di scene realizzate da mosaici in movimento che ci raccontano le premesse di trama di Dragon's Dogma 2. Possiamo vedere anche qualche frammento di gameplay, sebbene il focus del trailer non sia chiaramente questo.

Dragon's Dogma 2, la nostra recensione

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Forse avevamo aspettative troppo alte per Dragon's Dogma 2. Speravamo si trattasse di un GDR in grado di cancellare tutte le incognite dell'originale e di sfruttarne al meglio l'enorme potenziale, invece alcuni degli elementi più ottusi del capostipite sono rimasti in questa sorta di seguito/rifacimento, dimostrando di essere concetti seriamente desiderati dal team e non inseriti per mancanza di risorse."

"No, questo non è un gioco perfetto, eppure, anche con le sue mancanze, mantiene tutto il fascino del suo predecessore, rappresentando ancora una volta un'esperienza davvero unica nel genere ed evolvendone gli aspetti più peculiari. Itsuno, tutto sommato, ha fatto quel che voleva; chissà se anche stavolta toccherà i picchi desiderati con un'eventuale espansione."