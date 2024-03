Path of Exile 2: scopriamo il ranger e l’espansione Necropolis

Path of Exile 2 è sulla buona strada per confermarsi un degno sequel dell'originale, se non altro in termini di stratificazione e complessità. Abbiamo assistito a una dimostrazione in anteprima della nuova versione della classe Ranger e possiamo dire che, in questo caso in particolare, i miglioramenti tecnici strutturali che gli sviluppatori di Grinding Gear Games stanno implementando (primo tra tutti la possibilità di attaccare muovendosi) hanno fatto proprio una bella figura.

Visto che la pubblicazione del secondo capitolo è ancora lontana anche il primo Path of Exile ha bisogno di nuove esperienze per mettere alla prova i suoi giocatori. Così, il 29 marzo uscirà la nuova challenge league Necropolis, tutta a tema mortuario. Insieme ai nuovi contenuti, poi, sono in arrivo una pletora di modifiche all'endgame, nuove mappe, boss di livello 17, nuove gemme abilità trasfigurate e una discreta quantità di miglioramenti alla qualità della vita.

In questa anteprima di Path of Exile 2 e della nuova espansione Necropolis vi racconteremo di tutto quello che c'è da sapere sulla nuova classe, sull'aggiornamento per il primo capitolo e sul futuro del gioco che, purtroppo, ha subito un rallentamento. "Se da un lato siamo in orario sulla tabella di marcia in fatto di contenuti, dall'altro abbiamo sottovalutato il tempo necessario per portare il gameplay a uno standard che ci soddisfa. Pubblicheremo comunque un'alpha tra due mesi, ma rimanderemo la beta prevista per giugno alla fine dell'anno", ha dichiarato Jonathan Rogers, Game Director di Path of Exile 2.