Star Wars Outlaws mostrato al Future Games Show di primavera

Star Wars Outlaws è tornato a mostrarsi con un breve video di gameplay in occasione del Future Games Show di primavera. È stato quindi ribadito che si tratta di un open world ambientato nel mondo di Star Wars in cui il giocatore potrà andare dove vuole. Vediamo il filmato:

Star Wars Outlaws non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Sappiamo che è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S e che uscirà entro la fine del 2024, in data ancora da destinarsi.