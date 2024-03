Ascendant.com presentato con un trailer del gameplay al Future Games Show 2024

Ascendant.com è stato presentato al Future Games Show 2024 con un trailer del gameplay che fa luce sulle meccaniche dello sparatutto tattico a base multiplayer sviluppato da PlayFusion e in arrivo su PC via Steam.

Ambientato in un mondo biopunk dinamico e pieno di insidie, il gioco ci vedrà combattere per estrarre risorse preziose, cimentandoci con frenetiche battaglie online che vedono la partecipazione di quattro squadre.

L'obiettivo? Impossessarsi dei tre biocore collocati all'interno della mappa, scegliendo con attenzione l'approccio migliore e coordinando le nostre azioni con il resto del team per mettere in campo la strategia più adatta di volta in volta.