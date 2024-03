Tchia: annunciata la versione Nintendo Switch, ora disponibile anche su Steam

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che offre una panoramica delle ultime novità introdotte a livello di contenuti e funzionalità . Ad esempio, ora è possibile guidare un gruppo di animali, ottenere ancora più elementi estetici per personalizzare la protagonista, nuove abilità, una modalità acrobatica e molto altro ancora.

Che cos'è Tchia?

Tchia è un rilassante adventure ambientato in un mondo open world tropicale. Il nostro obiettivo sarà quello di salvare il padre dell'omonima protagonista dal crudele tiranno Meavora, sovrano dell'arcipelago.

La nostra eroina improvvisata dovrà dunque esplorare in lungo e in largo un arcipelago tropicale, usando una zattera per attraversare il mare, scalando montagne, planando usando una grossa foglia e usando i suoi poteri magici, che le permettono di prendere il controllo di oggetti inanimati e animali. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Tchia, che è già disponibile anche su PS4 e PS5.