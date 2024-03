EV2: un gameplay trailer per l'MMO looter shooter dal Future Games Show

Tra i tanti protagonisti del Future Games Show di marzo 2024 c'è stato anche EV2, un MMO open world in terza persona, che per certi versi ricorda Anthem. Abbiamo visto in azione il gioco tramite un nuovo gameplay trailer, che vi proponiamo nel player sottostante.

Come possiamo vedere, sarà possibile sfrecciare a tutta velocità nel mondo di gioco tramite delle exotute, armate con fucili d'assalto, mitra e così via e all'occorrenza di mettere a ferro e fuoco il campo di battaglia con missili e altri strumenti di morte tecnologici.