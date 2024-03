Voidwrought, annunciato il nuovo metroidvania a base di orrori cosmici

Al Future Games Show della primavera 2024 abbiamo avuto modo di vedere Voidwrought, un metroidvania ambientato in un mondo denso di orrori cosmici. Previsto per PC e Nintendo Switch, sarà pubblicato in una data non meglio precisata del 2024.

Come ogni metroidvania, Voidwrought proporrà un mix di azione e piattaforme. Possiamo aspettarci scontri con i boss (10, secondo la descrizione di Steam) e tanti poteri da utilizzare per superare varie sfide e personalizzare il proprio stile di gioco. Il team afferma che ci saranno oltre 30 Artefatti tra i quali selezionare, con un mix di armi e potenziamenti passivi.

Ci sarà inoltre un certo focus sul movimento: dovremo sfruttare le capacità del personaggio per evitare trappole e attacchi, saltando, rimbalzando e scivolando sotto gli oggetti bassi.

Voidwrought è disegnato a mano e ha uno stile cartoon molto piacevole in base a quanto possiamo vedere dal trailer e dalle prime immagini. Ci saranno chiaramente vari biomi che ci porteranno dalla superficie della stella ch fa da ambientazione fino alle profondità. Potrebbe essere una piacevole distrazione in attesa di Silksong.