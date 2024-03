Dustborn: data di uscita e un gameplay trailer per l'action adventure dal team di Dreamfall Chapter

In occasione del Future Games Show di marzo 2024 abbiamo rivisto in azione Dustborn, un gioco d'azione e avventura dallo stile grafico particolarmente ricercato e che ricorda un fumetto interattivo.

Per l'occasione abbiamo visto un gameplay trailer, che trovate nel player sottostante, ed è stata annunciata la data di uscita, fissata per il 20 agosto 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam ed Epic Games Store.