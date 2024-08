Il lancio di Dustborn sembra essere stato un disastro: non ha raggiunto i 100 giocatori contemporanei su Steam

Il lancio di Dustborn sembra essere andato davvero male. Anzi, i primi dati ci parlano di un vero e proprio disastro, considerando che non ha mai superato i 100 giocatori contemporanei su Steam, secondo i dati elaborati da Steamdb.

Badate bene che per ora non ci sono dati di vendita ufficiali e che il gioco potrebbe aver attratto maggiormente il pubblico console, ma i numeri disponibili danno un quadro davvero fosco per l'action adventure di Red Thread Games, pubblicato dall'etichetta Spotlight by Quantic Dream.