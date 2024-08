Sviluppato da Red Thread Games e previsto per PC, PlayStation e Xbox , Dustborn è in arrivo il 20 agosto e ci permetterà di avventurarci in una versione alternativa degli Stati Uniti d'America, in un racconto che mescola narrazione, azione e avventura.

Quantic Dream - team autore di Heavy Rain, Detroit: Become Human e non solo - continua a muoversi nel mondo editoriale con la propria etichetta Spotlight, la quale è oramai pronta per proporre quello che pare essere il gioco più in linea con il suo stile: Dustborn .

Noi, gli Anomali, i Dustborn

Dustborn è prima di tutto un gioco fondato sulla narrazione e trova i propri meriti soprattutto in questa componente. Ne parleremo meglio tra qualche riga, ma dobbiamo subito capire che il vero motivo per giocare all'opera di Red Thread Games è il desiderio di immergersi in un mondo, scoprirne i personaggi e appassionarsi alle loro vicende.

L'anno è il 2030, tre decenni dopo il Broadcast ovvero un evento cataclismatico che ha trasformato una serie di persone all'interno degli USA in Anomali, umani in grado di utilizzare la Vox, un linguaggio misterioso che permette di manifestare poteri di varia natura, dal causare forti emozioni negli altri, al diventare molto veloci o trasformare la propria pelle in pietra. I nostri protagonisti, a iniziare da colei che controlliamo - Pax -, sono perlopiù Anomali e sono trattati come mostri nel grosso di quel che rimane negli USA.

Divenute i DSA, gli Stati Divisi d'America, le varie nazioni in questo distopico futuro rappresentano varie declinazioni di un mondo fascista, che non è troppo lontano da alcuni sentimenti e discorsi che vediamo attorno a noi oggigiorno. La metafora di Dustborn non è affatto sottile e i nostri Anomali non sono altro che una rappresentazione di chiunque oggigiorno è oppresso, messo nell'angolo e attaccato solo per il fatto di esistere ed essere sé stesso. I loro poteri sono vocali perché è con la comunicazione che sconfiggiamo i nemici, che qui sono rappresentati sia da entità autoritarie che dagli Echi, frammenti del Broadcast che come spiriti maligni possono infestare la testa delle persone di paranoia, disinformazione, dubbio e paura e spingerli ad agire in modo aggressivo e farsi guidare dall'odio.

I Dustborn sono anche una band musicale, come copertura si intende

I Dustborn sono un gruppo vario, volutamente e profondamente diversificato e inclusivo, non perché sia propaganda woke e il team sia stato costretto e dare spazio un po' a tutti, ma perché i nostri Anomali sono "tutti". Sono bianchi, neri, ispanici, asiatici, sono cattolici, mussulmani, agnostici, sono alti, bassi, magri, grassi, sono coraggiosi, timorosi, ansiosi, arrabbiati, felici, sono donne, uomini, non binari, agender... sono noi, sono persone.

Non sempre quando una storia ci presenta i propri personaggi possiamo affermare che sono persone, ma in questo caso è innegabile ed è uno dei maggiori punti di forza del videogioco, anche grazie a un lavoro di doppiaggio (inglese, con sottotitoli in italiano) di alto livello. In un viaggio diviso in undici capitoli, Dustborn ci fa vivere varie avventure, ma prima di tutto ci racconta di persone, con un passato, aspirazioni, una propria personalità.

Fuggire o combattere? Le scelte in Dustborn non hanno poi impatto sulla trama

Ogni Anomalo che fa parte del nostro team, che si allargherà di fase in fase, ha qualcosa di proprio da dire e aiuta ad ampliare il racconto generale e a darci un ulteriore punto di vista su come ci si sente quando il mondo cerca di schiacciarci e noi rispondiamo all'attacco. Nel mezzo c'è spazio anche per la crescita personale, per scoprire sé stessi e comprendere il rapporto con gli altri, con anche il classico ma sempre efficace tema della "famiglia che ci scegliamo".

Manca in una certa misura un vero e proprio nemico da fumetto, visto che l'avversario dei Dustborn è la cultura e la società stessa, spesso più concettuale che pratica. Nelle fasi finali viene accennata la presenza di un'entità più concreta che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai personaggi, ma la nostra impressione è che il tutto sia stato fatto solo per preparare le basi per un seguito, che speriamo venga realizzato.