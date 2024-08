Candy Crush Saga sta per approdare sugli app store alternativi

Candy Crush Saga è sicuramente uno dei giochi più grandi tra quelli attualmente in mano a Microsoft , se non il più grande in assoluto, capace com'è stato di produrre più di 20 miliardi di dollari di ricavi nel corso della sua vita commerciale (il dato include tutta la serie) e di rimanere sulla cresta dell'onda per più di un decennio, diventato il re indiscusso del genere dei match3 . Ora, sta per arrivare negli app store alternativi , che stanno spuntando come funghi grazie all'apertura del mercato.

Un arrivo importante

A occuparsi della pubblicazione del gioco di King (compagnia ormai in mano alla casa di Redmond) sui nuovi store è l'editore Flexion, che lo renderà disponibile su Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps e ONE store.

Cosa significa per il mercato? Recentemente quello degli store alternativi è l'argomento più caldo del mondo mobile. L'interesse per la nascita di concorrenti degli store ufficiali (App Store per sistemi iOS e Google Play per sistemi Android) c'è sempre stata, ma dopo la sfida lanciata da Epic Games ad Apple per portare il suo negozio su iOS nell'Unione Europea, la situazione è in qualche modo esplosa.

L'arrivo di una hit enorme come Candy Crush Saga in questi negozi indica che l'interesse generale va crescendo, tanto da renderli praticabili anche dai grandi editori. Cosa cambierà per i consumatori? Semplicemente avranno più opzioni tra le quali scegliere. Comunque sia è tutto da vedere, perché Apple sta già attuando delle politiche di chiusura per provare a riprendere il controllo completo della situazione. Chi la spunterà?