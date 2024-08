Deadpool & Wolverine avrebbe potuto avere la Tempesta di Halle Berry, ma qualcosa è andato storto

Avremmo potuto vedere anche la Tempesta di Halle Berry in Deadpool & Wolverine, insieme ai tanti altri personaggi provenienti dalla saga cinematografica degli X-Men, ma qualcosa è andato storto.

Premio Oscar come miglior attrice nel 2001 per il film Monster's Ball, la Berry ha rivelato ai microfoni di Comicbook.com che le sarebbe piaciuto tornare a vestire i panni di Storm, come aveva riferito a Blake Lively quando quest'ultima gliel'ha chiesto, facendo esplicito riferimento a Deadpool & Wolverine.

"Se dovesse chiedermelo, accetterei", ha detto l'attrice in quell'occasione, parlando di un'eventuale proposta da parte di Ryan Reynolds che però, per un motivo o per l'altro, non è mai arrivata.