Deadpool & Wolverine ha superato uno straordinario traguardo al botteghino, presto batterà Joker

Nello specifico, Deadpool & Wolverine ha raggiunto il miliardo più velocemente di Joker, sebbene quest'ultimo non abbia potuto contare su di una distribuzione in Cina . Per Disney si tratta del secondo progetto da oltre un miliardo di incassi nel 2024, dopo Inside Out 2.

Si tratta per il momento del secondo film rated R ad aver raggiunto tali cifre: in cima alla classifica c'è il Joker di Joaquin Phoenix con 1,079 miliardi di dollari, ma entro la fine della settimana la pellicola con Ryan Reynolds e Hugh Jackman batterà sicuramente anche questo avversario.

La strategia dei cameo

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Deadpool & Wolverine, il terzo capitolo cinematografico dedicato all'antieroe Marvel gioca la carta dei cameo per offrire un'esperienza in pieno stile Spider-Man: No Way Home, solo con l'universo Fox a fornire i vari volti.

Paradox, uno dei personaggi di Deadpool & Wolverine

A livello promozionale si è cercato di tenere segrete queste partecipazioni fino all'ultimo, con solo alcune clamorose eccezioni (vedi la X-23 di Dafne Keen), dopodiché sono stati realizzati trailer e post sui social che non si fanno grossi problemi a rivelare quali personaggi sono presenti nel film.