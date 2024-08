Le tessere di ricarica del PS Store sono in promozione su Instant Gaming: ottenere credito gratuito

Tra gli sconti e i giochi presto in arrivo su PS Store, gli appassionati di videogiochi su PS4 e PS5 dovranno investire delle buone cifre per rinvigorire la propria di lista di titoli digitali su console da giocare nelle prossime settimane. C'è però un modo per risparmiare un po' di più, grazie a Instant Gaming. Tramite la piattaforma potete infatti acquistare delle ricariche per il portafogli PS Store a un prezzo inferiore rispetto al loro valore. Ad esempio, potete ottenere 60€ di credito al costo di 54.29€. In pratica è come ottenere 5,71€ gratuiti. Si tratta di un risparmio minimo, ma semplice da ottenere e, se ripetuto nel corso dell'anno di acquisto in acquisto, in grado di far risparmiare delle valide cifre. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

La promozione è valida per molti tagli dai più piccoli come 20€, fino ai 120€. In realtà, però, il taglio da 60€ è il più conveniente in quanto ha un 10% di sconto mentre gli altri sono leggermente inferiori.